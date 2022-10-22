Популярна українська співачка Христина Соловій, яка в одному із сезонів "Голосу країни" була фавориткою зіркового тренера Святослава Вакарчука, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала чарівне фото, а у підписі до нього розповіла про швидкі концерти у європейських містах.

Як видно, фотографію Христина зробила сама, вона зняла себе в цікавій локації. Перед камерою співачка з'явилася у темному светрі з відкритими плечима, а на шиї видно вишукану прикрасу. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі акуратний макіяж, вона пронизливо дивиться в камеру.

У підписі до публікації Соловій написала: "До концертів у Чехії та Німеччині залишилося зовсім небагато. Хвилююся, готуюся, нетерпляче чекаю на зустріч з вами. Пишіть, у якому місті прийдете!". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Приїжджай до Єгипту, співай у Шарм-ель-Шейху", "Яка гарна, кішечка", "Приїжджайте в Іспанію, в Аліканте! Чекатимемо", "Прага", "Київ", "Прага", "Як купити квиток?", "Гамбург", "Красуня!", "Красуня! Але фоток з усмішкою мало", "Красуня", "Христинка, плануються концерти в Києві? концерт щось хочеться", "А як щодо Дубліна? Дочекаємося?".

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