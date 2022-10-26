На одном из концертов Кристина Соловий перепела песню группы "Мертвый петух" "Я умру от простуды" – ее выпустили в 2011 году.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Кристина Соловий, любимица Святослава Вакарчука на "Голосі країни", на одном из концертов перепела трек, написанный на старое стихотворение Сергея Жадана. Поэт был приятно удивлен новому звучанию опубликовал выступление певицы на своей странице в Instagram.

В частности, на одном из концертов Кристина Соловий перепела песню группы "Мертвый петух" "Я умру от простуды" – ее выпустили в 2011 году. Слова песни "Я умру от простуды" – стихотворение Сергея Жадана.

"Кристина удивительно перепела давнюю петушиную песню, придав ей какой-то силы и чувствительности. Я этот текст писал давно и, честно говоря, совсем не об этой войне. Но иногда речь управляет нами куда более уверенно, чем мы ею, и свидетельствует о нас максимально правдиво", - поделился своими впечатлениями Сергей Жадан.

Кроме того, он "воспользоваться рекламной паузой" и обратил внимание друзей в Чехии и Германии на то, что у Кристины Соловий скоро будут концерты там.

"Не упустите, сходите - это очень сильно и честно", - добавил писатель.

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