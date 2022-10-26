Українська виконавиця Тіна Кароль, яка нещодавно зустрілася із сином Веніаміном через довгий час, продовжує вражати кадрами в Інстаграм. Тіна Кароль займається концертами закордоном і не забуває показувати звіти у соціальній мережі.

"Ніколи не здаватися! Шлях до успіху - це не про те, скільки разів ти впав, чи не вистачає сил на ще один ривок, шлях до успіху - це про те, скільки разів ти піднявся і продовжив йти далі, незважаючи ні на що.

Англійська версія хіта "Скандал" про те, що без страху та болю в суглобах я готова до нового ривку» - поділилася Тіна під добіркою кадрів.

У мережі відреагували:

«Концерт неймовірний і потужний... Також чекаємо на нові україномовні пісні❤️; важливі слова 🙏🏻; Така чудова Тіна Кароль ❤; Вогонь‍🔥кайф; 🤍 дякую за вашу місію життя!; 💯 своє нове незалежне вільне місце у житті; краще, ніж російською; Нереальна».

Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про будинок і зізналася, чи думає про нього за кордоном.