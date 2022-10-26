Украинская исполнительница Тина Кароль, которая недавно встретилась с сыном Вениамином спустя долгое время, продолжает впечатлять кадрами в Инстаграм. Тина Кароль занимается концертами заграницей и не забывает показывать отчеты в социальной сети.

«Никогда не сдаваться! Путь к успеху – это не о том, сколько раз ты упал, не хватает ли сил на еще один рывок, путь к успеху – это о том, сколько раз ты поднялся и продолжил идти дальше, не смотря ни на что.

Английская версия хита "Скандал" о том, что без страха и боли в суставах я готова к новому рывку» - поделилась Тина под подборкой кадров.

В сети отреагировали:

«Концерт невероятный и мощный... Также ждем новых украиноязычных песен❤️; важные слова🙏🏻; Такая замечательная Тина Кароль ❤; Огонь‍🔥кайф; 🤍 спасибо за вашу миссию жизни!; 💯 свое новое независимое свободное место в жизни; лучше, чем на русском; Нереальная».

Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.

Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.