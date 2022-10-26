З початку вторгнення Крістіна Гірник займається волонтерством та розповідає про те, що відбувається в Україні.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк любить спілкуватися з користувачами мережі та ділитися з ними корисними порадами та моментами зі свого життя. Цього разу вона показала, наскільки насичений у неї був день, адже Христина присвятила його фотосесії. Кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Христина Горняк миттєво занурилася в роботу, адже її чекали зйомки до яких та давно готувалася. Так, для робочого середовища вона вибрала стильне ефектне вбрання, в якому з'явилася в кадрі. Вона віддала перевагу повсякденному образу зі штанами-палаццо і світлою толстовкою з принтом, яку заправила під пояс. Завершальною ноткою образу стали мінімалістичні аксесуари.

Дружина Остапчука похвалилася, що кайфонула спробувавши себе в іншій ролі - ролі режисера.

"Я сьогодні кайфонула, бути саме режиссером зйомки і не бути в кадрі... втілювати свої ідеї – це прикольне почуття", - розповіла Христина Горняк.

Слід зазначити, що дружина Володимира Остапчука працює нотаріусом. З початку вторгнення Христина Горняк займається волонтерством та розповідає про те, що відбувається в Україні. Також вонарозвиває свій мотиваційний проект ORA.

Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.

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