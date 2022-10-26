Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк любит общаться с пользователями сети и делиться с ними полезными советами и моментами из своей жизни. В этот раз она показала насколько насыщенный у нее был день, ведь Кристина посвятила его фотосессии. Кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.
Кристина Горняк мометльно окнулась в работе, ведь ей предстояли съемки к которым та давно готовилась. Так, для рабочей среды она выбрала стильный эффектный наряд, в котором появилась в кадре. Она предпочла повседневный образ со штанами-палаццо и светлой толстовкой с принтом, которую заправила под пояс. Завершальной ноткой образа стали минималистические аксессуары.
Жена Остапчука похвасталась, что кайфонула попробовав себя в другой роли - роли режисера.
"Я сегодня кайфонула, быть именно режисером съемки и не быть в кадре... воплощать свои идеи - это прикольное чувство", - рассказала Кристина Горняк.
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Стоит отметить, что жена Владимира Остапчука работает нотариусом. С начала вторжения Кристина Горняк занимается волонтерством и рассказывает о том, что происходит в Украине. А также она развивает свой мотивационный проект ORA.
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