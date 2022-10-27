Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка записала відеозвернення, у якому закликала українців допомогти мешканцям Нікополя.

На своїй сторінці Катя опублікувала жахливі кадри руйнувань у Нікополі та розповіла, що місто знаходиться під постійними обстрілами ворога. Тому людям, які тижнями мешкають у підвалах, терміново потрібна допомога.

"Вперше росіяни обстріляли Нікополь вночі 12 серпня. Відтоді чи не щоранку ми читаємо новини про десятки снарядів, випущених по житлових кварталах та критичній інфраструктурі міста. І, незважаючи на це, там досі живе велика кількість людей, серед яких понад 20 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ні, не живе. Виживає! Майже цілодобово ці люди сидять у підвалах, сподіваючись врятувати життя собі і своїм дітям. Втікаючи від російських ракет, багато нікопольців переховуються в лісосмугах, куди не дістає вогонь терористів. Усім цим людям вкрай необхідна наша підтримка і допомога", - розповіла Осадча.

Також телеведуча розкрила подробиці збору коштів, а також потреби, на які ці кошти потрібні.

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