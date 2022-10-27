Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда записала видеообращение, в котором призвала украинцев помочь жителям Никополя.

На своей странице Катя опубликовала ужасающие кадры разрушений в Никополе, и рассказала, что город находится под постоянными обстрелами врага. Поэтому людям, которые неделями живут в подвалах, срочно нужна помощь.

"В первый раз россияне обстреляли Никополь ночью 12 августа. С тех пор каждое утро мы читаем новости о десятках снарядов, выпущенных по жилым кварталам и критической инфраструктуре города. И, несмотря на это, там до сих пор живет множество людей, среди которых более 20 тысяч внутренне перемещенных лиц. Нет, не живет. Выживает! Почти круглые сутки эти люди сидят в подвалах, надеясь спасти жизнь себе и своим детям. Убегая от российских ракет, многие никопольцы скрываются в лесополосах, куда не достает огонь террористов. Всем этим людям очень необходима наша поддержка и помощь", - рассказала Осадчая.

Также телеведущая раскрыла подробности сбора средств, а также потребности, на которые эти средства нужны.

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