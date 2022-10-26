Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, соліста гурту "KAZKA" Олександра Зарицька поділилася приємними новинами. Вона вирушила до соціальної мережі, щоб повідомити про ряд своїх концертів у США. Повідомлення про це з'явилося на її сторінці в Instagram.

"Минуло півроку з мого візиту до Чикаго. Я обіцяла вам повернутися, але вже не одна, а зі своєю галасливою музичною родиною. Ми сумували за вами, і готові з новими силами ділитися з вами коханням!!!! Чекаємо на вас на концерті вже через півтора тижні – 6 листопада", – повідомила Олександра Зарицька.

Співачка уточнила, що їхній тур Америкою мав пройти ще до війни, але вона відчуває, що саме зараз він необхідний найбільше.

"Я відчуваю, що зараз він може дати нам усім ще більше - підтримки, єднання, відчуття вдома навіть за сотні тисяч кілометрів", - додала Олександра Зарицька.

Користувачам мережі зазначили у коментарях, що справді - дуже важливо, щоб інші знали та чули українську музику. Не забули вони і про компліменти у бік співачки та її команди: "Ну, круті ж", "Ви вогонь якісь", "Вогонь просто", "Ловіть від мене поцілунки, красуня".

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