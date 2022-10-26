Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, солиста группы "KAZKA" Александра Зарицкая поделилась приятными новостями. Она отправилась в социальную сеть, чтобы сообщить о ряде своих концертов в США. Сообщение об этом появилось на ее странице в Instagram.

"Прошло полгода с моего визита в Чикаго. Я обещала вам вернуться, но уже не одна, а со своей шумной музыкальной семьей. Мы скучали по вам, и готовы с новыми силами делиться с вами любовью!!!! Ждем вас на концерте уже через полторы недели - 6 ноября", - сообщила Александра Зарицкая.

Певица уточнила, что их тур по Америке должен был пройти еще до войны, но она чувствует, что именно сейчас он необходим больше всего.

"Я чувствую, что сейчас он может дать нам всем еще больше — поддержки, единения, ощущения дома даже за сотни тысяч километров", - добавила Александра Зарицкая.

Пользователм сети отметили в комментариях, что действительно - очень важно, чтобы другие знали и слышали украинскую музыку. Не забыли они и о комплиментах в сторону певицы и ее команды: "Ну, крутые же", "Вы огонь какие", "Огонь просто", "Ловите от меня поцелуи, красавица".

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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