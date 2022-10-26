Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Тетяна Решетняк, більш відома під псевдонімом TAYANNA, здивувала шанувальників фотографією у розкішній весільній сукні. Багато хто подумав, що співачка готується до весілля. На своїй сторінці в Instagram артистка нарешті розсекретила, для чого вдягла весільну сукню.

TAYANNA та один із брендів весільних суконь запустили благодійний проект "Любляче серце". Мета надихати та нести любов крізь виклики та випробування.

Артистка наголосила, що для неї цей проект – можливість долучитися до прекрасної жінки. Тетяні Решетняк хочеться, щоб кожна жінка відчула себе коханою. Адже тоді вона даруватиме любов і випромінюватиме світло навколо себе.

"А коли в кожній родині буде кохання та щастя, то воно обов'язково буде у всій країні. Дуже хочеться бачити наших жінок щасливими та фантастичними у всіх проявах", - наголосила TAYANNA .

Нагадаємо, напередодні TAYANNA заінтригувала фотографіями у весільній сукні та повідомленням про мрію. Тоді користувачі мережі почали вітати артистку, припускаючи, що та готується до весілля.

Нагадаємо, Брежнєва і TAYANNA після дуетного треку влаштували незвичайну фотосесію.

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