Как сообщает Politeka.net, украинская певица Татьяна Решетняк, более известная под псевдонимом TAYANNA, удивила поклонников фотографией в роскошном свадебном платье. Многие подумали, что певица готовится к свадьбе. На своей странице в Instagram артистка наконец рассекретила, для чего надела свадебное платье.

TAYANNA и один из брендов свадебных платьев запустили благотворительный проект "Любящее сердце". Цель вдохновлять и нести любовь сквозь вызовы и испытания.

Артистка подчеркнула, что для нее этот проект – возможность приобщиться к прекрасной женщине. Татьяне Решетняк хочется, чтобы каждая женщина почувствовала себя любимой. Ведь тогда она будет дарить любовь и излучать свет вокруг себя.

"А когда в каждой семье будет любовь и счастье, то оно обязательно будет во всей стране. Очень хочется видеть наших женщин счастливыми и фантастическими во всех проявлениях", – подчеркнула TAYANNA.

Напомним, накануне TAYANNA заинтриговала фотографиями в свадебном платье и сообщением о мечте. Тогда пользователи сети начали поздравлять артистку, предпологая, что та готоится к свадьбе.

Напомним, Брежнева и TAYANNA после дуэтного трека устроили необычную фотосессию.

Как сообщала Politeka, TAYANNA разбили сердце, певица расплакалась, говоря о бывшем.

Также Politeka писала, что популярный певец, брат TAYANNA, предал Украину и похвастался, как теперь будет радовать россиян.