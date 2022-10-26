Как сообщает Politeka.net, украинская певица Татьяна Решетняк, более известная под псевдонимом TAYANNA, удивила поклонников фотографией в роскошном свадебном платье. Многие подумали, что певица готовится к свадьбе. На своей странице в Instagram артистка наконец рассекретила, для чего надела свадебное платье.
TAYANNA и один из брендов свадебных платьев запустили благотворительный проект "Любящее сердце". Цель вдохновлять и нести любовь сквозь вызовы и испытания.
Артистка подчеркнула, что для нее этот проект – возможность приобщиться к прекрасной женщине. Татьяне Решетняк хочется, чтобы каждая женщина почувствовала себя любимой. Ведь тогда она будет дарить любовь и излучать свет вокруг себя.
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"А когда в каждой семье будет любовь и счастье, то оно обязательно будет во всей стране. Очень хочется видеть наших женщин счастливыми и фантастическими во всех проявлениях", – подчеркнула TAYANNA.
Напомним, накануне TAYANNA заинтриговала фотографиями в свадебном платье и сообщением о мечте. Тогда пользователи сети начали поздравлять артистку, предпологая, что та готоится к свадьбе.
Напомним, Брежнева и TAYANNA после дуэтного трека устроили необычную фотосессию.
Как сообщала Politeka, TAYANNA разбили сердце, певица расплакалась, говоря о бывшем.
Также Politeka писала, что популярный певец, брат TAYANNA, предал Украину и похвастался, как теперь будет радовать россиян.