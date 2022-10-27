Популярний український кулінар, шоумен і блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ресторатор поділився своїми порадами про те, як знімати стрес та відволікатися від тривожних новин.

Так, за словами Євгена, останнім часом він зауважив, що українці почали готувати більше, і він вважає, що це дуже правильна стратегія. Адже, як зазначає кухар, приготування заспокоює і допомагає дбати про близьких, і якщо не знаєш, чим зайнятися, то приступай до приготування їжі. Також Женя зазначив, що навіть трафік його сайту з рецептами збільшився, як і кількість користувачів.

"У нас, українців, світ змінюється щосекунди. Нам потрібна стабільність. І той самий яблучний пиріг кожної суботи, який ви готуєте всією родиною ввечері - стабільність і відчуття життя. Тож готуйте. Готуйте зі своїми дітьми, щоб вони відчували зв’язок з вами і більше любові. Готуйте те, що викликає теплі спогади з дитинства. Готуйте щось нове, бо це відволікає. Готуйте їжу, яку можете законсервувати і зберегти на зиму. Готуйте те, що за відчуттями буде обіймати вашу душу. Збирайтеся з друзями та родинами, бо треба бути разом, а їжа завжди єднає. Готуйте, панове", - написав Клопотенко.

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