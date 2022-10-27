Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор поделился своими советами о том, как снимать стресс и отвлекаться от тревожных новостей.

Так, по словам Евгения, в последнее время он заметил, что украинцы стали больше готовить, и он считает, что это очень правильная стратегия. Ведь, как отмечает повар, готовка успокаивает и помогает заботиться о близких, и если не знаешь, чем заняться, то приступай к готовке еды. Также Женя отметил, что даже трафик его сайта с рецептами возрос, как и количество пользователей.

"У нас, украинцев, мир меняется ежесекундно. Нам нужна стабильность. И тот самый яблочный пирог каждую субботу, который вы готовите всей семьей вечером – стабильность и чувство жизни. Так что готовьте. Готовьте со своими детьми, чтобы они ощущали связь с вами и больше любви. Готовьте то, что вызывает тёплые воспоминания с детства. Готовьте что-нибудь новое, потому что это отвлекает. Готовьте еду, которую можете законсервировать и сберечь на зиму. Готовьте то, что по ощущениям будет обнимать вашу душу. Собирайтесь с друзьями и семьями, потому что нужно быть вместе, а еда всегда объединяет. Готовьте, господа", - написал Клопотенко.

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