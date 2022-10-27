"Майстер шеф" Ектор Хіменес-Браво запропонував приготувати гарбуз з нутом - подавати можна як основну страву або як ароматний гарнір, прикрасивши зеленню.

Як повідомляє Politeka.net, сезон гарбуза у розпалі і триватиме ще деякий час. А більшість із нас готують із цього дивовижного продукту або молочну кашу, або суп-пюре. Суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився на своїй сторінці у Instagram оригінальним рецептом страви з гарбуза.

"Боооже, ось я рецепт тут вам зробив) Сезонний)) Якщо у вас немає гарбуза, то бігом на ринок до бабусь, забирати найкрасивіші", - закликав Ектор Хіменес-Браво.

"Майстер шеф" Ектор Хіменес-Браво запропонує приготувати гарбуз із нутом - це низькокалорійна страва, але дуже ситна. Подавати можна як основну страву або як ароматний гарнір, прикрасивши зеленню.

Складові:

Гарбуз маленький - 1 шт;

Копченая паприка – 2 гр;

хмелі-сунелі - 2 г;

Коріандр мелений - 2 гр;

Перець чорний – 1 г;

Сіль – 1 г;

Оливкова олія – 15 гр;

Нут – 200 г;

Сметана 15% або вершки – 100 г;

Лимонний сік – 10 гр.

1. Беремо гарбуз і перерізаємо його навпіл, виймаємо кісточки і викладаємо у форму для запікання. Змащуємо зверху оливковою олією.

2.Змішуємо в окремому посуді хмелі-сунелі, копчену паприку, коріандр мелений, перець чорний і сіль. Добре посипаємо цим усім половинки гарбуза. Запікаємо гарбуз до готовності.

3.Варимо нут додавши лимонний сік, залишки спецій та вершки.

4.Виймаємо готовий гарбуз, викладаємо всередину зварений нут. За бажанням можна прикрасити готову страву зеленню.

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