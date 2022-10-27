Как сообщает Politeka.net, сезон тыквы в разгаре и продлится еще некоторое время. А большинство из нас готовит из этого удивительного продукта либо молочную кашу, либо суп-пюре. Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился на своей странице в Instagram оригинальным рецептом блюда из тыквы.
"Боооже, вот я рецепт здесь вам сделал) Сезонный)) Если у вас нет тыквы, то бегом на рынок к бабушкам, забирать самые красивые", - призвал Эктор Хименес-Браво.
"Мастер шеф" Эктор Хименес-Браво предложит приготовить тыкву с нутом - это низкокалорийное блюдо, но очень сытное. Подавать можно в качестве основного блюда или как ароматный гарнир, украсив зеленью.
Ингредиенты:
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- Тыква маленькая — 1 шт;
- Копченая паприка – 2 гр;
- Хмели-сунели – 2 гр;
- Кориандр молотый – 2 гр;
- Перец черный – 1 гр;
- Соль – 1 гр;
- Оливковое масло – 15 гр;
- Нут – 200 гр;
- Сливки 15% или сметана – 100 гр;
- Лимонный сок – 10 гр.
1.Берем тыкву и перерезаем ее пополам, вынимаем косточки и выкладываем в форму для запекания. Смазываем сверху оливковым маслом.
2.Смешиваем в отдельной посуде хмели-сунели, копченую паприку, кориандр молотый, перец черный и соль. Хорошенько посыпаем этим всем половинки тыквы. Запекаем тыкву до готовности.
3.Варим нут добавив лимонный сок, остатки специй и сливки.
4.Вынимаем готовую тыкву, внутрь выкладываем сваренный нут. По желанию можно украсить готовое блюдо зеленью.
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