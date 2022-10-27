Як зізналася артистка Анна Саліванчук, коли в Україні 2014 року почалася війна, вона не сприйняла це так, як має.

Дружина продюсера "Квартал 95" - актриса Анна Саліванчук , зірка серіалу "Одного разу під Полтавою", зізналася через що вона відчуває сором. Повномасштабна війна в Україні її дуже змінила, навчивши ні про що не шкодувати. Єдине, що зірка хотіла б змінити – своє ставлення до подій у рідній країні 2014 року. Про це вона розповіла в інтерв'ю для "ЖВЛ".

Як зізналася артистка, коли в Україні 2014 року почалася війна, вона не сприйняла це так, як має. Анна Саліванчук продовжувала далі зніматися в серіалах, де розмовляла мовою країни-агресора, могла одягнути для ролі російську форму. Через це зараз їй дуже соромно.

"Мені соромно, що 8 років тому я не сприйняла цю війну: це було там, мені все одно. Я далі одягала російську форму, далі знімала кадр українською, кадр російською, я заробляла гроші, я отримувала задоволення від того, що я у кадрі", – поділилася дружина продюсера "Квартал 95" .

Життя актриси, як і кожного українця, кардинально змінилося після початку повномасштабної війни. Перші дні вона залишалася із синами у Києві, а потім поїхала на захід України до бабусі. У травні артистка з дітьми повернулася до столиці і несподівано для себе зіткнулася в депресією. Невдовзі Анна Саліванчук звернулася за допомогою до психолога та відчула покращення свого стану.

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