Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саліванчук розмістила кадри з нової фотосесії та зізналася, що моментально змінило її настрій на зйомці.

"Різниця між кадрами - секунди, а це просто фотограф сказала подумай про дітей💔Зараз всі українські жінки засмучені, але якщо подумати і згадати про дітей, ЗСУ, президента або щось хороше, то будуть так як я на наступному фото💙💛 Після вчорашнього опитування в спортзалі про щастя я ще більше відчувала біль за всіх жінок УКРАЇНИ🙏🏻які втратили дітей, чоловіків, рідних, будинки, міста, майно, друзів, роботу і звичне щасливе життя!", — пише актриса.

Ганна також емоційно звернулася до українок із пропозицією про допомогу.

"Благаю - тримайтесь і йдіть далі🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Розумію важко , але потрібно заради себе і те, що в нас залишилось🙏🏻🙏🏻🙏🏻Я в свою чергу обіцяю вам триматись, і допомогти кожній, пишіть, я безкоштовно прорекламую і допоможу чим зможу 🙏🏻Ми з вами сильні і незламні- і ми завжди маємо бути як я на другому фото💛💙Жінки, за нами перемога", — наголосила Саліванчук.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

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