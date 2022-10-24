Ганна вже довгий час живе у шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, виховує двох синів та активно веде соціальні мережі. Також Ганна часто ділиться особистими зауваженнями та дивує добіркою фотосесій.

«Бачите мій погляд на цій фото. Це так Україна в понеділок, який підряд дивиться у бік ру*ні, і кажу що с*ки думаєте нас злякати, зламати, дітей до школи не пускати🤣

А ми вже нічого не боїмося, ви навпаки зробили нас ще сильнішими, наймогутнішими патріотами нашої країни!!! Ми вас переживемо, не хвилюйтеся І йдіть ... за кораблем 🙏🏻

Пам'ятайте, як під час коронавірусу, в Інтернеті був жарт: типу колись, у кишені ми знайдемо медичну маску і посміхнемося поправляючи протигаз 🤣так от, ми сміємося над вами поправляючи автомат 💪» - пише Анна під патріотичним фото.

Раніше на своїй сторінці в Instagram Саліванчук розмістила кадри з нової фотосесії та зізналася, що моментально змінило її настрій на зйомці.

"Різниця між кадрами - секунди, а це просто фотограф сказала подумай про дітей💔Зараз усі українські жінки засмучені, але якщо подумати і згадати про дітей, ЗСУ, президента чи щось хороше, то будуть так як я на наступному фото", - пише акторка.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зворушила українок талантами маленького сина.