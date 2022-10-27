Как призналась артистка Анна Саливанчук, когда в Украине 2014 началась война, она не восприняла это так, как должна.

Жена продюсера "Квартал 95" - актриса Анна Саливанчук, звезда сериала "Одного разу під Полтавою", призналась из-за чего она испытывает стыд. Полномасштабная война в Украине очень ее изменила, научив ни о чем не жалеть. Единственное, что звезда хотела бы изменить – свое отношения к событиям в родной стране в 2014 году. Об этом она рассказала в интервью для "ЖВЛ".

Как призналась артистка, когда в Украине 2014 началась война, она не восприняла это так, как должна. Анна Саливанчук продолжала дальше сниматься в сериалах, где говорила на языке страны-агрессора, могла одеть для роли российскую форму. Из-за этого сейчас ей очень стыдно.

"Мне стыдно, что 8 лет назад я не восприняла эту войну: это было там, мне все равно. Я дальше одевала российскую форму, дальше снимала кадр на украинском, кадр на русском, я зарабатывала деньги, я получала удовольствие от того, что я в кадре", – поделилась жена продюсера "Квартал 95".

Жизнь актрисы, как и каждого украинца, кардинально изменилась после начала полномасштабной войны. Первые дни она оставалась с сыновьями в Киеве, а затем поехала на запад Украины к бабушке. В мае артистка с детьми вернулась в столицу и неожиданно для самой себя столкнулась в депрессией. Вскоре Анна Саливанчук обратилась за помощью к психологу и почувствовала улучшения своего состояния.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" взбесила украинцев видео с кривляниями.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" посмеялась над русскими после запугивания.

Как Politeka сообщала, жена продюсера "Квартал 95" неожиданно обратилась к украинкам и удивила кадрами.