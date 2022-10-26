Ганна вже довгий час живе у шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, займається вихованням двох маленьких синів та продовжує свою кар'єру. Також любить Саліванчук увагу, тож активно веде Інстаграм.

«От таке зараз у нас життя! Чорно біле, розмазане, сповільнене, коли нічого не хочеться! Але встаєш вранці, і йдеш далі, бо виходу не має 💛» - написала Саліванчук.

Однак у мережі кривляння та розмазування помади Анни оцінили далеко не всі, через що виникли суперечки: «І навіщо?; Коли прийшла додому п'яна та забула, що ще в помаді 😂; Навіщо помаду розмазувати 🗿; І навіщо?; Ні, ну а що. Психнула))); Ось ви сидите перед камерою і гримасуйте 😅🤭🤦 Питання: на х... то треба??? Життя у нас 🤕🤕🤕; Виглядає вульгарно і негарно!!!».

«Бачите мій погляд на цій фото. Це так Україна в понеділок, який підряд-дивиться у бік ру*ні, і кажу що с*ки думаєте нас злякати, зламати, дітей до школи не пускати🤣

А ми вже нічого не боїмося, ви навпаки зробили нас ще сильнішими, наймогутнішими патріотами нашої країни!!! Ми вас переживемо, не хвилюйтеся І йдіть… за кораблем» - пише Анна раніше.

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