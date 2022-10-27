У коментарях користувачі мережі вибухнули у компліментах і не могли стримати свого захоплення від Злати Огневич.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич часто ділиться мотиваційними постами та надихає користувачів мережі яскравими аутфітами, які вони поспішають повторити. На цей раз артистка на своїй сторінці в Instagram поміркувала про життя і про те, що потрібно, щоб його прожити.

Як зазначила артистка, життя схоже на похід у гори. Можеш йти один, а можеш разом із друзями, але завжди потрібна сила та вогонь, щоб продовжувати свою подорож.

"Завжди потрібен вогонь, щоб зігрітися, відчути життя холодної ночі. І сила, щоб підкорити свій персональний Еверест. Не всі підкорюють, не всі приходять. Коли ти йдеш на велику висоту - важливо вчасно зрозуміти, чи зможеш підніматися далі, іноді спуск вниз може врятувати твоє життя. Але як приємно стояти на самій вершині та розуміти, що ти і є Всесвіт. А Всесвіт і ти", - зазначила Злата Огневич.

У коментарях користувачі мережі вибухнули у компліментах і не могли стримати свого захоплення від Злати Огневич. Багато хто також звернув увагу на слова артистки, зазначаючи, що вони досить філософські та мотивуючі.

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