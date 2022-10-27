Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич часто делиться мотивационными постами и вдохновляет пользователей сети яркими аутфитами, которые они спешат повторить. В этот раз артистка на своей странице в Instagram порассуждала о жизни и о том, что нужно, чтобы ее прожить.
Как отметила артистка, жизнь похожа на поход в горы. Можешь идти один, а можешь вместе с друзьями, но всегда нужна сила и огонь, чтобы продолжать свое путешествие.
"Всегда нужен огонь, чтобы согреться, почувствовать жизнь в холодную ночь. И сила, чтобы покорить свой персональный Эверест. Не все покоряют, не все приходят. Когда ты идешь на большую высоту – важно вовремя понять, сможешь ли подниматься дальше, иногда спуск вниз может спасти твою жизнь. Но как приятно стоять на самой вершине и понимать, что ты и есть Вселенная. А Вселенная и есть Ты", - отметила Злата Огневич.
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В комментариях пользователи сети разразились в комплиментах и не могли сдержать своего восхищения от Златы Огневич. Многие также образали внимание на слова артистки, отмечая, что они довольно философские и мотивирующие.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.