В комментариях пользователи сети разразились в комплиментах и не могли сдержать своего восхищения от Златы Огневич.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич часто делиться мотивационными постами и вдохновляет пользователей сети яркими аутфитами, которые они спешат повторить. В этот раз артистка на своей странице в Instagram порассуждала о жизни и о том, что нужно, чтобы ее прожить.

Как отметила артистка, жизнь похожа на поход в горы. Можешь идти один, а можешь вместе с друзьями, но всегда нужна сила и огонь, чтобы продолжать свое путешествие.

"Всегда нужен огонь, чтобы согреться, почувствовать жизнь в холодную ночь. И сила, чтобы покорить свой персональный Эверест. Не все покоряют, не все приходят. Когда ты идешь на большую высоту – важно вовремя понять, сможешь ли подниматься дальше, иногда спуск вниз может спасти твою жизнь. Но как приятно стоять на самой вершине и понимать, что ты и есть Вселенная. А Вселенная и есть Ты", - отметила Злата Огневич.

В комментариях пользователи сети разразились в комплиментах и не могли сдержать своего восхищения от Златы Огневич. Многие также образали внимание на слова артистки, отмечая, что они довольно философские и мотивирующие.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.