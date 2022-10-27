Цього разу популярна ведуча Марічка Падалко представила новини щодо ситуації в країні та на фронті, які обговорювали найбільше. Українські бійці встановили наш прапор на приміщенні селищної ради Невської, точніше, на тому, що від неї залишилося. Невське на Луганщині звільнили кілька днів тому.

Також з'явились кадри зустрічі наших бійців у Боровій Харківській області. Селище звільнили кілька тижнів тому (відео 2)

На жаль, 25-річна вагітна Інна стала жертвою вчорашнього обстрілу Дніпра. Вона згоріла у машині на розбомбленій заправці (фото 4).

«Росія дуже активно залучає церкву до виправдання війни та мобілізації – «якщо дитина не одна, то не так шкода відпускати» (відео 7)

Багато нових мобілізованих росіян або вже загинули, або потрапили в полон. Українські телеграм-канали розповсюджують багато подібних відео. Андрій Цаплієнко оприлюднив матеріали нашої 92 бригади (відео 8)

З Кремлівської божевільної сьогодні світ налякали ядерною зброєю «Щоб усі боялися і не сміялися» (відео 9). Мені це нагадало урочисту репетицію перекриття газового крана України під час президентства Ющенка», - висловилася Марічка Падалко.

Також вона додала, що «росія звинувачує інших у тому, що планує робити сама» - це всім добре зрозумілу думку сьогодні озвучив і генсек НАТО Столтенберг (відео 10).

Нагадаємо, "Як же це красиво": "Холостяк" Макацарія притулився до молоденької дружини просто на прогулянці, фото.

Як повідомляла Politeka, "Праця дає плоди": Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій візит до прифронтової області, відео.

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