Популярный грузинский продюсер и шоумен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском сезоне "Холостяка" и других телешоу отечественного телевидения, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал снимок с прогулки, на котором позирует с молоденькой женой.

Как известно, летом Иракли вступил в брак и отыграл пышную свадьбу с возлюбленной Лизой Чичуа, которая на 17 лет его младше. В своих соцсетях парочка то и дело выкладывала кадры со свадьбы, затем новые снимки с женой не некоторое время пропали со страницы шоумена, и вот теперь появились снова.

На фотографии Иракли и Лиза запечатлены на вечерней прогулке, они сцепились в страстном объятии. Похоже, парочка идет или возвращается с какого-то мероприятия, они при полном параде и выглядят счастливо.

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото влюбленной пары: "Очень гармонично смотритесь!", "Классные", "Какие счастливые. Какие молодцы. Привет из Украины", "Желаю удачи и любви, будьте счастливые всегда, берегите друг друга", "Очаровательная пара", "Красивые", "Вы чудесные", "Красивые", "Как же это красиво", "Очень красивые", "Вы классные! Счастья вам!", "Идеально смотритесь".

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