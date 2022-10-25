Дочь бывшей жены Потапа Ирины Горовой Наташка, которая некоторое время жила за границей, а недавно стало известно, что связала себя узами брака с бойфрендом-мусульманином, поделилась в соцсети Instagram кадрами, на которых похвасталась необычной обновкой.

На новых фотографиях Горовая-младшая запечатлена в интересных локациях, а также она показала несколько абстрактных фото и видео. Перед камерой Наташка показала свою необычную обновку – темный свитер с белыми надписями-названиями украинских городов. Выглядит эта кофта очень необычно и стильно.

В подписи к публикации Горовая написала: "Sunday в новом свитере, который я так ждала. Города Украины". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию падчерицы Потапа.

Отметим, ранее мы писали, что приемная дочь Потапа призналась, что обратилась за помощью психолога. Так, на своей странице в Instagram Наташка рассказала о первом сеансе у специалиста.

"Можно рассматривать определенные ситуации с разных сторон, анализировать, мечтать. Но на этой неделе я подумала "достаточно ли этого разговора для того, чтобы стать лучше? достаточно ли для того, чтобы изменяться к лучшему?". Это навело меня на мысль найти психолога. Человека, который поможет не просто все проанализировать, а найти причину моих переживаний. Сегодня был первый сеанс, и мы уже смогли сойти с мертвой точки. Вот так иногда работает наша Вселенная. Когда ты к чему-то готов – бум. Ты находишь то, что давно искал", - рассказала Наташка Горовая.

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