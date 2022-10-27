В этот раз популярная ведущая Маричка Падалко представила новости, касающиеся ситуации в стране и на фронте, которые обсуждали больше всего. Украинские бойцы установили наш флаг на помещении поселкового совета Невского, точнее на том, что от него осталось. Невское на Луганщине освободили несколько дней назад.

Также появились кадры встречи наших бойцов в Боровой Харьковской области. Поселок освободили несколько недель назад (видео 2)

К сожалению, 25-летняя беременная Инна стала жертвой вчерашнего обстрела Днепра. Она сгорела в машине на разбомбленной заправке (фото 4).

«Россия очень активно вовлекает церковь в оправдание войны и мобилизации – «если ребенок не один, то не так жалко отпускать» (видео 7)

Многие новые мобилизованные россияне либо уже погибли, либо попали в плен. Украинские телеграмм-каналы распространяют многие подобные видео. Андрей Цаплиенко обнародовал материалы нашей 92 бригады (видео 8)

Из Кремлевской сумасшедшей сегодня мир попугали ядерным оружием «Чтобы все боялись и не смеялись» (видео 9). Мне это напомнило торжественную репетицию перекрытия газового крана Украины во время президентства Ющенко» - высказалась Маричка Падалко.

Также она добавила, «россия обвиняет других в том, что планирует делать сама» - это всем хорошо понятное мнение сегодня озвучил и генсек НАТО Столтенберг (видео 10).

Напомним, "Как же это красиво": "Холостяк" Макацария прижался к молоденькой жене прямо на прогулке, фото.

Как сообщала Politeka, "Труд дает плоды": Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой визит в прифронтовую область, видео.

Также Politeka писала, что Приемная дочь Потапа похвасталась стильной обновкой: появились фото.