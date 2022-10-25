Популярный шеф-повар, ресторатор и блогер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил необычное видео из Николаевской области, и рассказал, как готовил борщ с военными.

Как видно, Эктор побывал в Николаевской области, привез гостинцы военным и даже варил с ними борщ. Видно, что повар в отличном настроении, он с радостью фотографируется и общается с украинскими защитниками.

В подписи к публикации Хименес-Браво рассказал об этом визите: "Ездил в Николаев – приехал домой исполненный гордости и эмоций. С большим чувством признательности и уважения передавали от немецких партнеров микроавтобус для наших воинов. Он будет перевозить гуманитарную помощь, потому что нашим воинам нужна быстрота. Готовили борщ! Благодаря Торчину и БКК есть борщ, который можно приготовить в полевых условиях. Наконец-то разработали содержание заготовки, чтобы за 10 минут ребята легко могли приготовить настоящий, питательный борщ. Там и мясо в виде тушенки, и витаминный комплекс с душистыми специями. Не обошлось без традиционных – сала с хлебом и тортиками. Знаю, что эту фразу говорят уже со всех уголков, но оно так и есть: "Совместный труд дает плоды, приближающие нас к победе!".

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