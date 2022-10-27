Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Михайло Кацурін більше не приховують своїх почуттів і частенько публікують спільні кадри разом. На цей раз артистка показала на своїй сторінці в Instagram коханого у власному ліжку.
Так, українська співачка Надя Дорофєєва оприлюднила ролик, у якому зняла свого бойфренда, ресторатора Михайла Кацуріна.
Ресторатор зображений на знятому ролику співачкою, що лежить на ліжку, в її спальні. Він награє на гітарі мелодію, співаючи мотив романтичної пісні. Його на камеру знімає сама співачка, мило хихикаючи через його співи.
"У моєму ліжку валяється якийсь бард. Допоможіть", - написала Надя Дорофєєва під роликом.
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Варто зазначити, що Надя Дорофєєва розповідала, що розлучилася з Володимиром Дантесом, оскільки вони перестали бути справжнім чоловіком та дружиною. Згодом у неї закрутився роман із ресторатором Михайлом Кацуріним, з яким раніше були просто друзями.
А у Володимира Дантеса почалися романтичні стосунки з дружиною Михайла – Дашею Кацуріною . Дівчина розповідала, що їхня історія почалася з дружби. Вже за кілька тижнів Володимир познайомив нову обраницю з мамою.
Нагадаємо, Дорофєєва нарвалася на погрози від росіян, співачка поділилася фото.
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