Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева и ресторатор Михаил Кацурин больше не скрывают своих чувств и частенько публикуют совместные кадрв вместе. В этот раз артистка показала на своей странице в Instagram любимого в собственной постели.
Так, украинская певица Надя Дорофеева обнародовала ролик, в котором сняла своего бойфренда, ресторатора Михаила Кацурина.
Ресторатор запечатлен лежащим на постели певице в ее спальне. Он наигрывает на гитаре мелодию, напевая мотив романтической песни. Его на камеру снимает сама певица, мило хихикая из-за его пения.
"В моей кровати валяется какой-то бард. Помогите", – написала Надя Дорофеева под роликом.
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Стоит отметить, что Надя Дорофеева рассказывала, что развелась с Владимиром Дантесом, поскольку они перестали быть настоящим мужем и женой. Впоследствии у нее закрутился роман с ресторатором Михаилом Кацуриным, с которым раньше были просто друзьями.
А у Владимира Дантеса начались романтические отношения с супругой Михаила – Дашей Кацуриной. Девушка рассказывала, что их история началась с дружбы. Уже через несколько недель Владимир познакомил новую избранницу с мамой.
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