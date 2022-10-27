Українська співачка Слава Камінська, яка на початку війни поїхала з дітьми до Нідерландів, всіляко піариться до Інстаграма. Вона намагається підтримати популярність усіма способами – скандалить у мережі, публікує неоднозначні висловлювання та дивує новими піснями.
Цього разу Камінська публічно полюбляла чергову запроданку – Ані Лорак, яка через місяці мовчання знову з'явилася в мережі.
Камінська випустила нову пісню "Божевільна". За цей трек співачку публічно похвалила Лорак, яка всіляко уникає тем війни та відмовилася підтримувати українців.
Цікаво, що Слава зробила репост сториз
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"Сонечко нас любить не просто так, сонечко любить правду і не любить брехні" - висловилася Камінська.
«Я божевільна, як і всі ми! Світ жорстокий, як виявилось! Ми були готові до цього? Ні! Є стосунки, є відстані та розставання за розставанням. Є мисливці за "багатим" життям і відстань між сім'єю, яку багато хто берегв і намагається зберегти. Але кожній тварюці по парі, кожен мисливець знаходить свою дичину» - раніше коментувала свою пісню Камінська, щоби привернути увагу.
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