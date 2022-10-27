Украинская певица Слава Каминская, которая в начале войны уехала с детьми в Нидерланды, всячески пиарится в Инстаграм. Она старается поддержать популярность всеми способами – скандалит в сети, публикует неоднозначные высказывания и удивляет новыми песнями.
В этот раз Каминская публично полюбезничала с очередной запроданкой – Ани Лорак, которая спустя месяцы молчания снова объявилась в сети.
Каминская выпустила новую песню "Божевільна". За этот трек певицу публично похвалила Лорак, которая всячески избегает тем войны и отказалась поддерживать украинцев.
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«Солнышко нас любит не просто так, солнышко любит правду и не любит лжи» - высказалась Каминская.
«Я божевільна, как и все мы! Мир жесток, как оказалось! Мы были к этому готовы? Нет! Есть отношения, есть расстояния, и расставание за расставанием. Есть охотницы за "богатой" жизнью и расстояние между семьей, которую многие берегли и пытаются сберечь. Но каждой твари по паре, каждый охотник находит свою дичь» - ранее комментировала свою песню Каминская, чтобы привлечь внимание.
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