Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни кілька місяців жила в Іспанії, потім повернулася до Києва, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі кумедне відео, яким порадувала українців.

Як видно, у короткому ролику Настя з'явилася в стильному образі – на ній чорно-жовта смугаста кофтинка цікавого крою з широкими рукавами, яка прикрила її принади. Пишні кучері артистки розпущені та недбало покладені, а на обличчі яскравий макіяж, вона будує пафосні гримаси та надягає сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Каменських нічого не написала, залишила лише серця-емодзі. А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію співачки: "Кайф", "Боже який крутий трек", "Адже вона навіть у слова не потрапляє", "Настюша", "Красуня", "Вогонь", "Звучить красиво", "Красива кучерява", "Що це за пісня?", "Настя, я тебе люблю дуже", "Сонечко, привіт", "Наша красуня", "Красуня", "Краща", "Така мила".

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