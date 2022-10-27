Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова та народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала нове відео зі свого тренування та заінтригувала новою програмою спорту та здорового харчування.

У новому ролику Марина займається на килимку у просторій кімнаті біля панорамного вікна. Перед камерою вона з'явилася у вузькому світлому костюмі з лосин та короткого топу. Це вбрання лише підкреслило підтягнуту фігуру та пружний прес знаменитості. Її волосся заплетене в кіску, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Боржемська напсіала: "А знаєте який буде листопад? Дуже - дуже гарячим. Ще більше крутих жироспалюючих тренувань, ще більше рецептів ,ще зручніше у готуванні меню,ще більше додаткової інформації та корисних порад. Даю гарантію, ви пошкодуєте, що не прийшли раніше і замислитеся, як жили без моєї програми. Світ змінюється, він уже не буде колишнім! Змінюйтесь разом зі світом, поглинайте надану інформацію, яку я з командою надамо в програмі. Ми даємо безцінні знання, які необхідні для вашого здоров'я, якісного життя та гарного настрою. Тренування які тонізують, виробляють ендорфіни, пришвидшують метаболізм і почуття власної гідності від виконаної роботи. У моїй програмі найбільший комплекс тренувань на всі групи м'язів".

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