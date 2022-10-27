Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны несколько месяцев жила в Испании, затем вернулась в Киев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети забавное видео, которым повеселила украинцев.

Как видно, в коротком ролике Настя появилась в стильном образе – на ней черно-желтая полосатая кофточка интересного кроя с широкими рукавами, которая прикрыла все ее прелести. Пышные кудри артистки распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж, она строит пафосные гримасы и надевает солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Каменских ничего не написала, оставила лишь сердечки-эмодзи. А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию певицы: "Кайф", "Боже какой крутой трек", "Она ведь даже в слова не попадает", "Настюша", "Красотка", "Огонь", "Звучит красиво", "Красивая кудрявая", "Что это за песня?", "Настя, я тебя люблю очень", "Солнышко, привет", "Наша красавица", "Красотка", "Лучшая", "Такая милая".

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