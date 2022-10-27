Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка неодноразово потрапляла у скандали через мовне питання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка та засновниця благодійного фонду виклала нове відео, в якому відповіла на критику та розповіла про своє нове інтерв'ю.

У своєму відеозверненні Маша розповіла про те, як війна вплинула на українців та на їхній емоційний стан. За словами телезірки, цей біль, який ми всі переживаємо, це навіть не стрес. Але із цим треба вчитися жити. Саме тому вона вирішила зробити інтерв'ю із фахівцями, які діляться корисними рекомендаціями.

А в підписі до публікації Єфросиніна порушила тему критики свого схуднення: "Коли я схудла на 17 кг, народивши Нану, я прочитала в газеті припущення журналістки, що "ні фіга Єфросиніна не народжувала, вона робила липосакцію, поки дитину їй виношувала сурогатна мати". З тих пір пройшло вже 18 років. Газет вже майже не існує. А от бажання людей обслюнявити чиюсь втрату або набір ваги залишається незмінним. Шановні, дякую всім за приємні слова під попереднім дописом, і щиро не дякую за всі діагнози, що ви мені поставили! Для цього в мене є лікарі! А ви підіть подивіться на себе в дзеркало та загляніть в свій холодильник - це і є ви!! А ви - це і є єдине, про кого треба сильно піклуватися".

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