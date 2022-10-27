Популярна українська телеведуча та співведуча Юрія Горбунова минулого сезону шоу "Танців із зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж і тепер живе на дві країни – Україну та Швейцарію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася своїми думками про те, що відбувається в Україні.

За словами Іванни, вона часто читає історії українців, і у неї сльози навертаються на очах. Останнім часом росія завдала масованих ударів по критичній інфраструктурі українських міст, що призвело до того, що мільйони людей без світла, води, тепла та зв'язку. Телеведуча зізналася, що їй боляче за безневинних людей, дітей, військових, які віддають своє життя, захищаючи свою землю.

"Так, я не чую вибухів, наді мною не літають дрони, у мене не вимикають світло. Але це не означає, що я не співчуваю, що у мене вдома немає близьких, друзів, що я не люблю свою Україну. Але днями я прочитала дві фрази, які нагадали мені про важливе: 1) Краще одна важка зима в Україні, аніж все життя з росією. 2) Ми можемо бути без світла, зате вільні. Мене вони пробрали до мурашок. Мені захотілося поділитися з вами своїми думками та цими двома фразами. Можливо, вони вас теж хоча б трохи підбадьорять. Згадайте, заради чого ви боролися до сьогоднішнього дня. Згадайте, що добро завжди перемагає і рано чи пізно, ми таки виборемо нашу свободу. Пам‘ятайте, нас боронять найсміливіші захисники і захисниці, а всі служби порятунку щодня творять дива. Я обіймаю кожного з вас. Моє серце з Україною...", - поділилася Онуфрійчук.

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