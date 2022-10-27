Музикант, співак та лідер знаменитого українського гурту Святослав Вакарчук висловився в Інстаграм про корисну ініціативу.

Як пише Politeka.net , Святослав Вакарчук – відомий український співак, який є лідером гурту "Океан Ельзи", активно веде в Інстаграм і розповідає про корисні ініціативи. Цього разу Вакарчук розповів, як разом із колегами було представлено проект заради допомоги дітям України.

«Авторська версія нашої пісні, яка була представлена ​​наприкінці січня 2022 року за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення, стала спеціальним спільним проектом нашим, французьких музикантів та UNICEF France для збору допомоги дітям України, які постраждали під час російського вторгнення.

VESNA MIRABEAU – це нова версія пісні "Весна" Океану Ельзи в авторській адаптації французькими музикантами» - висловився Вакарчук.

За словами французьких музикантів, цей проект є актом солідарності з українським народом.

«Ми звернули увагу на пісню ОЕ з поетичною назвою „Весна”, в якій згадуються видатні французькі художники Аполлінер, Верлен, Рембо. На жаль, весна 2022 року замість обіцянки поновлення принесла повномасштабну війну в Україну, яка шокувала всіх європейців, викликавши широкі рухи по всьому континенту. Ми також приєдналися».

За 2000 км від України колектив французьких художників об'єдналися завдяки ініціативі директора студії D'Ikken, Міріам Еддайра та представили авторську адаптацію композиції Океану Ельзи «Весна».

Нагадаємо, днями Вакарчук після ракетних ударів по центру Києва виступив на "скляному" мосту, який зазнав пошкоджень внаслідок вибуху ракети.

Також повідомлялося, що Вакарчук відмовився від участі у зйомках нових епізодів шоу "Голос країни", де він був тренером.

Крім того, Politeka.net писала, що український актор після поранення на передовій розповів про важливі зміни в особистому житті.