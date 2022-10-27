Музыкант, певец и лидер знаменитой украинской группы Святослав Вакарчук высказался в Инстаграм о полезной инициативе.

Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский певец, который является лидером группы "Океан Эльзы", активно ведет в Инстаграм и рассказывает о полезных инициативах. В этот раз Вакарчук рассказал, как вместе с коллегами был представлен проект ради помощи детям Украины.

«Авторская версия нашей песни, которая была представлена ​​в конце января 2022 года за несколько недель до полномасштабного вторжения, стала специальным совместным проектом нашим, французских музыкантов и UNICEF France для сбора помощи детям Украины, пострадавшим во время российского вторжения.

VESNA MIRABEAU – это новая версия песни "Весна" Океана Эльзы в авторской адаптации французскими музыкантами» - высказался Вакарчук.

По словам французских музыкантов, этот проект акт солидарности с украинским народом.

«Мы обратили внимание на песню ОЭ с поэтическим названием "Весна", в которой упоминаются выдающиеся французские художники Аполлинер, Верлен, Рембо. К сожалению, весна 2022 года вместо обещания обновления принесла полномасштабную войну в Украину, которая шокировала всех европейцев, вызвав широкие движения по всему континенту. Мы присоединились тоже».

В 2000 км от Украины коллектив французских художников объединились благодаря инициативе директора студии D'Ikken, Мириам Эддайра и представили авторскую адаптацию композиции Океана Эльзы «Весна».

Напомним, на днях Вакарчук после ракетных ударов по центру Киева выступил на "стеклянном" мосту, который получил повреждения в результате взрыва ракеты.

Также сообщалось, что Вакарчук отказался от участия в съемках новых эпизодов шоу "Голос страны", где он был тренером.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинский актер после ранения на передовой рассказал о важніх изменениях в личной жизни.