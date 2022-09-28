Известный певец и музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук поехал на Донбасс и показывает, что происходит недалеко от передовой.

В этот раз на своей странице в Instagram 47-летний артист опубликовал жуткие кадры с трассы Славянск-Харьков, где все вокруг разрушено.

"Разрушенная, но непокоренная и свободная страна. Каждый метр освобожденной от рашистов нашей земли - это пот, кровь и, к сожалению, жизнь украинских защитников. Не забыть этого никогда! Наши ребята из ВСУ, НГУ и других подразделений Сил Обороны двигаются дальше. Слава Героям!", - подчеркнул Вакарчук.

Лидер "Океана Эльзы" также тронул украинцев, показав двух местных жителей — подбежавших к нему котиков.

Поклонники в комментариях поддержали Вакарчука и благодарят украинских защитников:

"Какой ужас😢 даже эти котики не отходят вас❤️ чувствуют где свои";

"Святослав, берегите себя";

"Боже, храни наших защитников и защитниц 🙏🙏🙏🙏 мы за вас здесь в тылу";

"Наши родные города, как больно на все это смотреть 😢, и как же хочется вернуться домой 🙏🙏🙏 верим в нашу победу! Слава ВСУ";

"Кошмар, творящийся в мире! Сколько человеческих судеб исковеркано";

"Дай бог все отстроится, надо оставаться едиными и идти вместе к победе! 💙💛".

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