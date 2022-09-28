В этот раз на своей странице в Instagram 47-летний артист опубликовал жуткие кадры с трассы Славянск-Харьков, где все вокруг разрушено.
"Разрушенная, но непокоренная и свободная страна. Каждый метр освобожденной от рашистов нашей земли - это пот, кровь и, к сожалению, жизнь украинских защитников. Не забыть этого никогда! Наши ребята из ВСУ, НГУ и других подразделений Сил Обороны двигаются дальше. Слава Героям!", - подчеркнул Вакарчук.
Лидер "Океана Эльзы" также тронул украинцев, показав двух местных жителей — подбежавших к нему котиков.
Поклонники в комментариях поддержали Вакарчука и благодарят украинских защитников:
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"Какой ужас😢 даже эти котики не отходят вас❤️ чувствуют где свои";
"Святослав, берегите себя";
"Боже, храни наших защитников и защитниц 🙏🙏🙏🙏 мы за вас здесь в тылу";
"Наши родные города, как больно на все это смотреть 😢, и как же хочется вернуться домой 🙏🙏🙏 верим в нашу победу! Слава ВСУ";
"Кошмар, творящийся в мире! Сколько человеческих судеб исковеркано";
"Дай бог все отстроится, надо оставаться едиными и идти вместе к победе! 💙💛".
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" оконфузился на съемках и насмешил кадрами.
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