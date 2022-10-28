У співачки Мішель Андраде після розриву контракту з продюсерським центром Потапа Mozgi Entertainment новий етап у житті.

Тепер вона самостійна артистка без сильного і відомого продюсера за спиною.

«Звичайно бути самостійним артистом – це дуже відповідально. Є команда, яку ти повинан надихати», - повідомила Мішель в ефірі «ЖВЛ».

За словами співачки, з Mozgi Entertainment вона продовжує спілкуватись і співпрацювати.

«Ми працюємо у відкритому форматі, вони підтримують в дистрибюції. Але я приймаю самостійні рішення», - пояснила Андраде.

Артистка переконує, що зменшення її активності у соцмережах не пояснюються тим, що в неї більше немає продюсера.

«Як і раніше я займаюся своїми соцмережами сама. Я дуже люблю, коли я все розумію, коли мені все стає ясно. Коли хтось робить це за мене, я починаю губитися», - запевнила Мішель Андраде.

Відповідаючи на питання, чи не страшно їй зникнути з шоу-бізнеса, Мішель відповіла, що нічого не боїться.

«В мене є зараз команда, є люди, які підтримують. Ти просто робиш те, що тобі подобається, є люди, які в тебе вірять і ти просто йдеш далі і робиш свою справу. І просто треба трішечки почекати і все буде добре. Скоро ви почуєте нові пісні. Я нічого не боюся, я впевнена, що все буде добре і я в себе дуже вірю», - розповіла Мішель Андраде.

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