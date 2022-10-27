Відома актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", активно працює над фігурою. Артистка ходить на масажі, ендосферу, до косметолога і пам'ятає про тренування та йогу. При цьому Мішина наголошує, що їй до ідеалу ще далеко.
«Поки їхала до спортзалу, заїхала до свого Миша і ось тільки дісталася. Вирішила тренуватися тепер без тренера, щоб вивчити усі тренажери.
Я не можу…. У залі теж треба бути сексі! А ось романтичний масаж при свічках, без світла, але не здаємося» - поділилася Ксенія добіркою особистих кадрів. Вона також показала, як проходять її вечори.
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Також вона розповідає найцікавіше цікаве зі своїх буднів та ділиться зауваженнями.
«Короче, сьогодні я цілий день прибираю, складаю, розбираю та викидаю. Раніше я думала, як круто мати багато чого. Зараз перебрала всі свої парфуми і деякими не хочу користуватись і ще зрозуміла, що не хочу нічого зберігати, а хочу жити зі своїми бажаннями та смаками тут і зараз» - поділилася Мишина.
Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.
Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе і не панікувати, відео.