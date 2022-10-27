Украинская актриса, победительница "Танцев со звездами" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала, над чем работает в зале.

Известная актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой", активно трудится над фигурой. Артистка ходит на массажи, эндосферу, к косметологу и помнит о тренировках и йоге. При этом Мишина подчеркивает, что ей до идеала еще далеко.

«Пока ехала в спортзал, заехала к своему Миш и вот только добралась. Решила тренироваться теперь без тренера, чтобы выучить все тренажеры.

Я не могу…. В зале тоже надо быть секси! А вот романтический массаж при свечах, без света, но не сдаемся» - поделилась Ксения подборкой личных кадров. Она также показала, как проходят ее вечера.

Также она рассказывает самое интересное интересное из своих будней и делится замечаниями.

«Короче, сегодня я целый день убираю, складываю, разбираю и выбрасываю. Раньше я думала, как круто иметь много чего. Сейчас перебрала все свои духи и некоторыми не хочу пользоваться и еще поняла, что не хочу ничего сохранять, а хочу жить со своими желаниями и вкусами тут и сейчас» - поделилась Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.