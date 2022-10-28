Відома актриса Ксенія Мішина, яка була раніше також першою "Холостячкою", звикла розповідати в Інстаграм про своє життя, досвід, роботу та близьких. Цього разу Ксенія заговорила не тільки про розвиток, а й про особисті якості людини.
«У мене є дуже круте правило – робити завжди максимум від того, що я маю. Не важливо – це коли я граю у фільмах, чи займаюся спортом, чи відкриваю бізнес. Тому я сама обожнюю, коли люди, з якими я зустрічаюся чи працюю, роблять свою справу так само на максимум.
Коли я бачу таке ставлення до справи, я розумію, що людина перебуває у своїй стихії та намагається покращити цей світ. Змінюватись і бути найкращим у своїй справі – вибір кожного з нас» - поділилася Мишина.
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Також Ксенія вирішила трохи побалувати себе та влаштувала яскраву фотосесію. Невелике промо-відео Ксенія презентувала Інстаграм, чим привернула увагу.
«Все, що ви шукаєте насправді, у вас вже є. Залишилося підібрати ключик 💛 - загадково підписала Ксенія.
Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.
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