Известная актриса Ксения Мишина, которая была ранее также первой "Холостячкой", привыкла рассказывать в Инстаграм о своей жизни, опыте, работе и близких. В этот раз Ксения заговорила не только о развити, но и личных качествах человека.

«У меня есть очень крутое правило – делать всегда на максимум от того, что я имею. Не важно – это когда я играю в фильмах, или занимаюсь спортом, или открываю бизнес. Поэтому я сама обожаю, когда люди, с которыми я встречаюсь или работаю, делают свое дело так же на максимум.

Когда я вижу такое отношение к делу, я понимаю, что человек находится в своей стихии и старается улучшить этот мир. Меняться и быть лучшим в своем деле – выбор каждого из нас» - поделилась Мишина.

Также Ксения решила немного побаловать себя и устроила яркую фотосессию. Небольшое промо-видео Ксения представила в Инстаграм, чем привлекла внимание.

«Все, что вы ищете на самом деле у вас уже есть. Осталось подобрать ключик 💛» - загадочно подписала Ксения.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.