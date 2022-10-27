Популярна українська телеведуча та співведуча Юрія Горбунова минулого сезону шоу "Танців зі зірками" Іванна Онуфрійчук висловилася в Інстаграм про головні переживання.

За останні три тижні Україну масово атакували дрони, ракети та інша техніка країни терориста. Вони підступно б'ють теплоелектростанціями, щоб залишити українців взимку без світла, води, тепла та зв'язку. Вони б'ють по житлових будинках та містах у годину пік, знищуючи нашу націю.

«Коли читаю історії українців, у мене на очах сльози, а всередині неймовірна гордість. Я чую історії від знайомих, читаю ваші історії у себе в директі, дивлюся інтерв'ю близьких, що втратили, і моментами просто не стримую сліз.

Мені дуже боляче безневинних людей, дітей, військових, які віддають своє життя, захищаючи нашу землю. Так, я не чую вибухів, наді мною не літають дрони, у мене не вимикають світло. Але це не означає, що я не співчуваю, що в мене вдома немає близьких, друзів, що я не люблю свою Україну», - каже Іванна у зверненні.

Також вона представила дві фрази, які нагадали їй про важливе:

1) Краще одна важка зима в Україні, ніж усе життя з Росією.

2) Ми можемо бути без світла, зате вільними.

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