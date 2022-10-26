Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая не раз попадала в скандалы из-за языкового вопроса, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша и основательница благотворительного фонда поделилась милым видео, на котором появилась в необычном образе

Как видно, Маша сняла себя на телефон, прохаживаясь к зеркалу, она выглядит серьезной и сосредоточенной. Перед камерой телезвезда появилась в элегантном черном костюме с брюками и туникой, который подчеркнул исхудавшую фигуру. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Ефросинина написала: "Темные времена не должны приносить тьму в наши души". А поклонники тут же принялись комментировать новое видео Марии, отмечая ее излишнюю худобу: "У вас так скоро анорексия начнется. Берегите себя и свое здоровье ради вашей семьи", "Маша наша совсем похудела", "Машенька не обижайся пожалуйста, но худоба нездоровая", "Я уже писала, что, по моему мнению, Маше не идет быть слишком худой, но мне кажется, что Маша себе такой нравится", "Красивая, но очень худая. Красотка", "Уже все написали, что Маша очень худая? Маша, вы прекрасна", "Маша, давай немного ешь уже!".

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