Иванна Онуфрийчук рассказала о том, что беспокоит ее в последнее время заграницей.

Популярная украинская телеведущая и соведущая Юрия Горбунова в прошлом сезоне шоу "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук высказалась в Инстаграм о главных переживаниях.

За последние 3 недели Украину массово атаковали дроны, ракеты и другая техника страны террориста. Они коварно бьют по теплоэлектростанциям, чтобы оставить украинцев зимой без света, воды, тепла и связи. Они бьют по жилым домам и городам в час пик, уничтожая нашу нацию.

«Когда я читаю истории украинцев, у меня на глазах слезы, а внутри невероятная гордость. Я слышу истории от знакомых, читаю ваши истории у себя в директе, смотрю интервью потерявших близких и моментами просто не сдерживаю слез…

Мне очень больно невинных людей, детей, военных, которые отдают свою жизнь, защищая нашу землю. Да, я не слышу взрывов, надо мной не летают дроны, у меня не выключают свет. Но это не значит, что я не сочувствую, что у меня дома нет близких, друзей, что я не люблю свою Украину» - говорит Иванна в обращении.

Также она представила две фразы, которые напомнили ей о важном:

1) Лучше одна тяжелая зима в Украине, чем всю жизнь с россией.

2) Мы можем быть без света, зато свободными.

Напомним, "Лучше зима без света, чем…": Цымбалюк из "Крепостной" поддержал украинцев после ударов по энергетике.

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