Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта телеведущего Никиты Добрынина и родила ему сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка появилась на видео со своей подругой в Париже.

Как видно, в коротком цикличном ролике Даша и ее подруга Таня запечатлены на улицах французской столицы Парижа. Перед камерой девушки появлялись в разных образах и локациях, демонстрируя наряды и свое отличное настроение. Похоже подружки вдали от Украины весело проводят время, много гуляют и снимаются для соцсетей.

В подписи к публикации подруга Квитковой написала: "Девушки в Париже похожие". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию, засыпая девушек комплиментами: "Крутяк", "Помогите найти бренд пиджака, потому что я почему-то не сохранила отметку", "Блин, сто раз просмотрела", "Самые красивые!", "Самбурска с Вами тусит? Тоже в Париже сейчас", "Девушки, какие вы артистичные", "Слишком красивые девушки", "До бесконечности можно смотреть", "Вот это украиночки!", "Прикольно", "Классные", "Девушки, люблю вас обоих", "Красотки".

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