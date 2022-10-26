Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист показал черно-белое фото и обратился к поклонникам.

На новой фотографии в черно-белых тонах Тарас запечатлен в фотостудии, он сидит на высоком табурете и снят в профиль. Перед камерой актер появился в черном – джинсах и рубашке, он серьезный и сосредоточенный.

В подписи к публикации Цымбалюк напомнил фрагменты украинской истории и поддержал поклонников на фоне ударов по энергетической инфраструктуре: "Лучшее зима без света, чем годы под россией – истина. Враг сконцентрировался на убийствах мирного населения и уничтожении нашей инфраструктуры. Они решили, что им удастся таким образом сломать великий народ, который далеко не в первый раз бьется за свою независимость! Тамошняя трактовка истории, конечно, отличается от мировой: там, например, ленин "создал" Украину. Но все труднее будет выставлять украинцев угрозой для кого-то, учитывая, что за всю нашу историю мы ни разу не нападали на другие государства и должны были принимать бой на родной земле, защищая ее. Мы имеем трагическую многовековую историю, воспетую в нашей глубокой литературе. Нелегкие для Украины времена дали нам много героев, и никто не ожидал, что сегодняшний день поможет их стремительно приумножать и добавлять в наше наследие. Времена нас закалили и продолжают закалять. История нам уже рассказывала о подлых захватчиках и научила быть несгибаемыми. Слава Героям!".

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